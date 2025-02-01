В США самолет с больным ребенком на борту упал на жилые дома

Learjet 55 должен был доставить больную девочку после жизненно важной терапии в США обратно в Мексику. Самолет принадлежал мексиканской компании Jet Rescue Air Ambulance, все находившиеся на его борту были гражданами Мексики. Представители Jet Rescue Air Ambulance заявили, что у них нет данных о том, что при крушении кто-то мог выжить.

Самолет был специально оборудован для транспортировки больных. На его борту, согласно сообщениям американских СМИ, находилась больная девочка, ее мать, два медика и два пилота.

В США вновь произошла авиакатастрофа - в штате Пенсильвания небольшой самолет Learjet 55 в субботу, 1 февраля, упал на жилой квартал в Филадельфии, в результате возник пожар.

На земле пожар, вызванный падением самолета, повредил несколько домов. Как минимум шесть человек, по данным CNN, обратились за медицинской помощью. Причины крушения самолета устанавливаются. Один из очевидцев сообщил CNN, что самолет взорвался в воздухе.

Крушение самолета в Филадельфии стало вторым авиапроисшествием с жертвами в США за неделю. Вечером 29 января возле аэропорта Вашингтона пассажирский самолет American Airlines и вертолет Black Hawk армии США столкнулись в воздухе и упали в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, на вертолете - трое военных. При крушении никто не выжил.

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