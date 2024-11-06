В США республиканцы Трампа получают большинство в Сенате

На выборах в Конгресс США республиканцы Дональда Трампа обеспечили себе большинство в верхней палате - Сенате, сообщили информагентство AP и телеканал Fox News в среду, 6 ноября, со ссылкой на опросы избирателей и первые подсчеты голосов. До сих пор минимальное большинство в Сенате имели демократы. Они обеспечивали его себе благодаря поддержке со стороны четырех независимых сенаторов, которые регулярно голосовали вместе с ними.