2025.03.19 14:58

В США рассекретили документы об убийстве Джона Ф. Кеннеди

 
Deutsche Welle
JAV Nacionalinis archyvas išslaptino tūkstančius su prezidento Kennedy nužudymu susijusių dokumentų
JAV Nacionalinis archyvas išslaptino tūkstančius su prezidento Kennedy nužudymu susijusių dokumentų
ФОТО: Carlos Barria | Scanpix

Дональд Трамп выполнил одно из предвыборных обещаний: документы, касающиеся убийства в Техасе 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, появились на сайте Национального архива.

Документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, были опубликованы Вашингтоном. Это следует из сообщения на сайте Национального архива США, обнародованного во вторник, 18 марта.

Уточняется, что публикация документов была произведена в соответствии с директивой президента США Дональда Трампа от 17 марта 2025 года. Обеспечив открытый доступ к засекреченным ранее сведениям об убийстве Кеннеди, случившемся в ноябре 1963 года в Техасе, Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний.

Первая порция документов в электронном виде уже доступна на сайте Национального архива. Ожидается, что всего будет опубликовано более 80 000 документов, которые предварительно изучили юристы Минюста США.

„Цифровые документы, в том числе PDF-файлы ранее засекреченных служебных записок, позволяют почувствовать атмосферу страха, царившего в то время в отношениях США с Советским Союзом вскоре после того, как Кубинский кризис 1962 года едва не привел к ядерной войне, - пишет в этой связи агентство Reuters. - Многие из документов отражают работу следователей, пытавшихся узнать больше о пребывании убийцы Ли Харви Освальда в Советском Союзе и проследить его передвижения в месяцы, предшествовавшие убийству Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года“.

По оценке журналистов, первоначальный обзор обнародованных сведений не выявил отклонений от официальной версии убийства Кеннеди.

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