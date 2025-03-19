В США рассекретили документы об убийстве Джона Ф. Кеннеди

„Цифровые документы, в том числе PDF-файлы ранее засекреченных служебных записок, позволяют почувствовать атмосферу страха, царившего в то время в отношениях США с Советским Союзом вскоре после того, как Кубинский кризис 1962 года едва не привел к ядерной войне, - пишет в этой связи агентство Reuters. - Многие из документов отражают работу следователей, пытавшихся узнать больше о пребывании убийцы Ли Харви Освальда в Советском Союзе и проследить его передвижения в месяцы, предшествовавшие убийству Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года“.