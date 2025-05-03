В США пройдет парад в юбилей армии и день рождения Трампа

ABC News со ссылкой на источник, знакомый с планами проведения парада, передает, что в нем примут участие порядка 6600 военнослужащих, танки, машины пехоты и вертолеты. Телеканал уточняет, что празднование будет также включать в себя фейерверки и однодневный фестиваль в Вашингтоне, на котором будет представлена военная техника, а также пройдут музыкальные выступления и спортивные соревнования.
Трамп хотел провести военный парад в свой первый срок, но отказался из-за высокой стоимости
Во время своего первого срока в должности президента США Дональд Трамп также задумывался о проведении масштабного военного шествия после того, как по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона посетил парад на День взятия Бастилии 14 июля 2017 года. Однако позднее оказалось, что организация подобного мероприятия в Соединенных Штатах обойдется примерно в 90 миллионов долларов, и идею не стали воплощать в жизнь.
В Вашингтоне обеспокоены ущербом, который парад может нанести городу
Городские власти Вашингтона при этом выражали обеспокоенность возможным разрушением дорог под воздействием танков и другой тяжелой военной техники. По их словам, американской столице потребуется значительная компенсация в случае повреждения любой инфраструктуры.
ABC News со ссылкой на чиновника, знакомого с планом проведения парада, передает, что танкам не разрешат пересекать мосты, ведущие в город из штата Вирджиния. Внутри американской столицы же они смогут передвигаться только по определенным дорогам.