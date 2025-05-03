2025.05.03 16:18

В США пройдет парад в юбилей армии и день рождения Трампа

 
Deutsche Welle
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ФОТО: WILL OLIVER | Epa - Elta

Армия США планирует провести в столице страны, Вашингтоне, военный парад в честь своего 250-летия 14 июня 2025 года. В тот же день президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу должно исполниться 79 лет. Это будет „самый большой и красивый военный парад в истории“ Соединенных Штатов, сообщает со ссылкой на министра обороны США Пита Хегсета телканал Fox News в пятницу, 2 мая.

ABC News со ссылкой на источник, знакомый с планами проведения парада, передает, что в нем примут участие порядка 6600 военнослужащих, танки, машины пехоты и вертолеты. Телеканал уточняет, что празднование будет также включать в себя фейерверки и однодневный фестиваль в Вашингтоне, на котором будет представлена военная техника, а также пройдут музыкальные выступления и спортивные соревнования.

Трамп хотел провести военный парад в свой первый срок, но отказался из-за высокой стоимости

Во время своего первого срока в должности президента США Дональд Трамп также задумывался о проведении масштабного военного шествия после того, как по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона посетил парад на День взятия Бастилии 14 июля 2017 года. Однако позднее оказалось, что организация подобного мероприятия в Соединенных Штатах обойдется примерно в 90 миллионов долларов, и идею не стали воплощать в жизнь.

В Вашингтоне обеспокоены ущербом, который парад может нанести городу

Городские власти Вашингтона при этом выражали обеспокоенность возможным разрушением дорог под воздействием танков и другой тяжелой военной техники. По их словам, американской столице потребуется значительная компенсация в случае повреждения любой инфраструктуры.

ABC News со ссылкой на чиновника, знакомого с планом проведения парада, передает, что танкам не разрешат пересекать мосты, ведущие в город из штата Вирджиния. Внутри американской столицы же они смогут передвигаться только по определенным дорогам.

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Источник
Deutsche Welle
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