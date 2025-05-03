В США пройдет парад в юбилей армии и день рождения Трампа

ABC News со ссылкой на источник, знакомый с планами проведения парада, передает, что в нем примут участие порядка 6600 военнослужащих, танки, машины пехоты и вертолеты. Телеканал уточняет, что празднование будет также включать в себя фейерверки и однодневный фестиваль в Вашингтоне, на котором будет представлена военная техника, а также пройдут музыкальные выступления и спортивные соревнования.

Трамп хотел провести военный парад в свой первый срок, но отказался из-за высокой стоимости