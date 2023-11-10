В США провели первую в мире пересадку целого глаза

В США медики впервые в мире выполнили пересадку целого глаза пациенту. Им стал 46-летний бывший военный из Арканзаса Аарон Джеймс, который перенес поражение электрическим током высокого напряжения. В результате инцидента у него оказались повреждена левая сторона лица, включая глаз, а также нос и рот.