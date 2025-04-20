В США прошли протесты против политики Трампа

В крупных городах США в субботу, 19 апреля, прошли массовые протесты против политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа . Участники акций обвиняют главу Белого дома в авторитарном стиле правления и депортации нелегальных мигрантов без надлежащих судебных процедур.

Сотни демонстрантов собрались у Белого дома в Вашингтоне . На плакатах протестующих были надписи: „Никакого короля“ и „Импичмент Трампу“. „Администрация ведет прямую атаку на принцип верховенства закона“, - заявил AFP участник акции Бенджамин Дуглас, одетый в куфию и державший плакат с призывом освободить пропалестинского студенческого активиста, арестованного в прошлом месяце. По словам Дугласа, власти используют отдельных людей, чтобы разжечь ксенофобию и подорвать устоявшиеся правовые гарантии.