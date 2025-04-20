В США прошли протесты против политики Трампа

В крупных городах США в субботу, 19 апреля, прошли массовые протесты против политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Участники акций обвиняют главу Белого дома в авторитарном стиле правления и депортации нелегальных мигрантов без надлежащих судебных процедур.
Сотни демонстрантов собрались у Белого дома в Вашингтоне. На плакатах протестующих были надписи: „Никакого короля“ и „Импичмент Трампу“. „Администрация ведет прямую атаку на принцип верховенства закона“, - заявил AFP участник акции Бенджамин Дуглас, одетый в куфию и державший плакат с призывом освободить пропалестинского студенческого активиста, арестованного в прошлом месяце. По словам Дугласа, власти используют отдельных людей, чтобы разжечь ксенофобию и подорвать устоявшиеся правовые гарантии.
„Мы находимся в большой опасности“
В Нью-Йорке протестующие пришли к зданию публичной библиотеки. „Мы находимся в большой опасности“, - цитирует AFP 73-летнюю участницу протеста Кэти Вали, семья которой пережила Холокост. По ее словам, рассказы родителей о приходе к власти Адольфа Гитлера „очень напоминают то, что происходит сейчас“.
В Сан-Франциско несколько сотен человек собрались на пляже Оушен-Бич, чтобы выложить из своих тел надпись IMPEACH + REMOVE („Импичмент + Сместить“), сообщила газета San Francisco Chronicle. Другие протестующие держали перевернутый американский флаг - традиционный символ бедствия.
Главным организатором субботних протестов стала группа 50501 - это число символизирует 50 протестов в 50 штатах и одно движение, уточняет AFP. На своем сайте группа заявила об организации около 400 акций 19 апреля, подчеркнув важность ненасильственного характера протестов.