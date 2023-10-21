В США подтвердили освобождение боевиками ХАМАС двух заложниц

Власти Израиля и США подтвердили, что боевики радикального исламистского движения ХАМАС освободили из своего плена двух заложниц - американских гражданок. Речь идет о жительницах Чикаго, Джудит (Юдит) Раанан и ее 17-летней дочери Натали Раанан, сообщило в пятницу, 20 октября, израильское правительство. Мать и дочь недавно приехали в Израиль к родным и были захвачены в плен в кибуце Нахаль-Оз на юге страны 7 октября, когда на территорию Израиля проникли сотни боевиков ХАМАС, признанного в Израиле, США и Евросоюзе террористической организацией.

Об освобождении двух заложниц первым сообщило само движение ХАМАС, заявив, что сделало это по "гуманитарным соображениям" и благодаря усилиям Катара. Позже власти Израиля подтвердили, что Джудит и Натали были переданы на границе сектора Газа и Израиля бригадному генералу Галу Хиршу и находятся на пути к военной базе в центре страны, где их ждут родственники. Это первый случай освобождения заложников боевиками ХАМАС с 7 октября.