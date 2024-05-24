В США первая группа пилотов ВСУ завершила обучение на F-16

Летом прошлого года западные страны на саммите НАТО создали коалицию для поставки Украине F-16. Ее возглавляют Нидерланды, Дания и США. В состав "самолетной коалиции" входят и ряд других европейских государств. Украинских пилотов обучают на F-16 в нескольких странах. В Пентагоне обещали, что эскадрилья истребителей вместе с обученными летчиками прибудет в Украину до конца нынешнего года.