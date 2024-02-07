В США отклонили законопроект о выделении помощи Израилю

Карин Жан-Пьер назвала это "циничным политическим маневром" республиканцев, который превращает безопасность Израиля из "священной" в часть "политической игры". По ее словам, в течение нескольких месяцев президентская администрация работала с сенаторами обеих партий над компромиссным соглашением о национальной безопасности, которое обеспечило бы соблюдение интересов и демократов, и республиканцев.

5 февраля Белый дом заявил, что наложит вето на этот законопроект в случае его принятия. "Администрация решительно выступает против этого законопроекта, который ничего не делает для охраны границы, не помогает украинскому народу защититься от агрессии Путина, не поддерживает безопасность американских синагог, мечетей и уязвимых мест поклонения, а также отказывает в гуманитарной помощи палестинским мирным жителям, большинство из которых - женщины и дети", - говорилось в сообщении бюджетного управления Белого дома.