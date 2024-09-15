В США объяснили задержку помощи Украине „сложной логистикой“

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с жителями города Пренцлау в федеральной земле Бранденбург 14 сентября объявил, что не намерен разрешать Киеву использовать поставляемое Германией дальнобойное оружие для атак на военные объекты глубоко на территории России. „Это остается“ неизменным, заявил глава немецкого правительства. „Вот почему я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат по-другому“, - добавил Шольц. „Я не буду этого делать (давать разрешение Киеву. - Ред.), потому что считаю это проблемой“, - резюмировал он.