2024.06.03 09:19

В США новый случай массовый стрельбы

 
в Огайо более 20 раненых
Радио Свобода
Šaudymas JAV
Šaudymas JAV
ФОТО: Stopkadras

В США один человек погиб, еще не менее 24 пострадали в результате массовой стрельбы в штате Огайо в ночь на 2 июня.

Стрельба произошла вскоре после полуночи в городе Акрон. По сообщениям местных СМИ, на месте были обнаружены десятки гильз и само оружие. О задержаниях и арестах в рамках начавшегося расследования пока не сообщалось.

По поводу состояния пострадавших в полиции Акрона отметили, что у многих травмы не представляют опасности для их жизни, состояние нескольких других "более серьёзное".

О возможных причинах стрельбы и личности нападавшего или нападавших следствие также пока не говорит.

В США продолжается дискуссия об ужесточении контроля над оружием. Только в прошлом году случаев массовой стрельбы в стране, в результате которых погибли люди, было около сорока. Президент США Джо Байден регулярно призывает к "разумной" реформе соответствующего законодательства. Резко против выступает Национальная стрелковая ассоциация, которая настаивает на праве американцев на самооборону.

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Радио Свобода
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