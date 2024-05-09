В США не смогли свергнуть спикера Палаты представителей

В США ярой стороннице Трампа конгрессвумен Марджори Тейлор Грин не удалось добиться смещения с поста спикера Палаты представителей Конгресса своего однопартийца Майка Джонсона. Проект соответствующей резолюции был отклонен при поддержке демократов вечером в среду, 8 мая, 359 голосами против 43.

Согласно действующим в Конгрессе правилам, любой депутат может инициировать процедуру смещения спикера Палаты представителей. Но затея Грин была заранее обречена на неудачу, поскольку конгрессмены от Демократической партии президента США Джо Байдена пообещали отдать свои голоса в поддержку Джонсона.

Конфликт в Республиканской партии США вокруг помощи Украине