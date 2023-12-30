В Совбезе ООН осудили масштабную атаку РФ на Украину

Советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли обвинил РФ в целенаправленном отвлечении Совета Безопасности ООН посторонними темами. "Два дня назад РФ организовала заседание Совета Безопасности, чтобы вспомнить о событиях 10-летней давности (Революции Достоинства. - Ред.), - заметил представитель США. - Именно на это Россия отвлекала внимание Совета на этой неделе, пока планировала самую крупную воздушную атаку на Украину, ее города и критическую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил массированную атаку России на Украину, отметил его спикер Стефан Дюжаррик. "Нападения на гражданскую и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", - говорится в заявлении.

На заседании Совета Безопасности ООН, срочно созванном по просьбе Киева в пятницу, 29 декабря, Россия подверглась острой критике за массированный воздушный удар по территории Украины в ночь на 29 декабря, сообщает Reuters. Большинство членов Совбеза ООН, в том числе США, Великобритания, Франция резко осудили действия Москвы.

Келли сослался на слова президента США Джо Байдена, назвавшего нападение России "суровым напоминанием" о намерениях диктатора Владимира Путина уничтожить Украину. Он призвал всех членов Совбеза ООН присоединиться к осуждению "отвратительной атаки" и подчеркнул несостоятельность заявлений российских властей о предполагаемых "ударах по военным целям".

Китай воздержался от критики России

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан вновь призвал к "политическому решению" конфликта России и Украины, не высказав слов осуждения. А постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отверг ответственность РФ за гибель гражданских лиц, утверждая, что Россия якобы нанесла удары только по военной инфраструктуре в Украине, и в жертвах повинна украинская ПВО.

Представитель Украины: РФ не прекратит обстрелы, пока имеет на это ресурсы