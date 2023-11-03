В случае конвенциональной войны латвийские аэропорты могут стать одной из главных целей

Если рассуждать гипотетически, то потенциальный агрессор нанесет первые удары по критически важной инфраструктуре — аэропортам, портам, железной дороге и другим объектам, чтобы предотвратить отправку дополнительных сил НАТО в Латвию, сказал Маклаков.

Относительно небольших авиаударов достаточно, чтобы повредить взлетно-посадочную полосу аэропорта. "На восстановление инфраструктуры потребуются месяцы", — добавил он.

Также существует вероятность, что в случае войны воздушное пространство Латвии будет закрыто для гражданской авиации или будут введены ограничения на полеты.

Говоря о защите критической инфраструктуры от ракетных ударов, Маклаков напомнил, что Латвия является членом НАТО, и в случае угрозы в Латвии наверняка будет усилена противовоздушная оборона. Он также напомнил об уже размещенных в стране системах ПВО альянса и планах по усилению ПВО.