В Словакии прошли массовые антиправительственные протесты

В Словакии тысячи людей приняли участие в акциях протеста против нынешнего правительства во главе с премьер-министром Робертом Фицо. В столице страны Братиславе на улицы вышло около 30 тысяч демонстрантов с плакатами "Фицо - зло для Словакии", "Фицо - отправляйся в Россию", "Позор мафиозному правительству Фицо!", сообщил новостной телеканал TA3 со ссылкой на организаторов.

Демонстрации по призыву оппозиционных партий прошли также в 30 городах Словакии и, как отмечает агентство dpa, стали самыми массовыми с начала протестов в декабре прошлого года. Небольшие акции солидарности состоялись в Праге, Брюсселе, Париже и ряде других европейских городов, сообщило агентство TASR.

Протесты против реформы системы юстиции