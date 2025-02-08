В Словакии десятки тысяч людей вновь вышли на протесты

В Словакии десятки тысяч людей вечером в пятницу, 7 февраля, вновь вышли на протесты против пророссийского курса правительства премьер-министра страны Роберта Фицо. Как отмечают агентства и местные СМИ, в частности новостной сайт Dennik N, только в Братиславе на площади Свободы собралось от 42 до 45 тысяч человек. Демонстрации проходят под лозунгами „Словакия - это Европа“ и „В отставку, в отставку“. Протестующие вышли на улицы не только столицы, но и еще 40 населенных пунктов и 13 городов.
Отмечается, что наиболее популярными надписями на плакатах и транспарантах стали: „Корову демократии ведут на убой“, „Словакия - это Европа, остановите Россию“ и „Мир Украине“. Основной причиной очередной волны народных протестов с новыми требованиями отставки Фицо стал его декабрьский визит в Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как пишет агентство dpa, к мирным митингам призвали различные оппозиционные группы и гражданская инициатива „Мир Украине“, выступающая за усиление военной поддержки Киеву. После возвращения Фицо к власти осенью 2023 года Словакия приостановила поставку вооружений Украине, обороняющейся от российской военной агрессии.
Фицо обвинил Зеленского во „вмешательстве“ в дела Словакии
Премьер-министр Словакии раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его комментарии относительно антиправительственных протестов в стране. В эфире медиакомпании STVR 25 января Фицо назвал соответствующие высказывания Зеленского „абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела“ страны.
За день до этого по всей Словакии прошли первые антиправительственные митинги под лозунгом „Словакия - это Европа“, а Зеленский поделился в соцсети X фотографией демонстрантов в Братиславе и написал: „Братислава - не Москва. Словакия - это Европа“.
Фицо уходить в отставку не собирается
Комментируя протесты, Фицо заявил, что не собирается уходить в отставку, а смена правительства ждет его страну только после очередных выборов. „В 2025 году мы слишком опытны и выдержаны, чтобы какие-то НПО, грузинские и украинские охранники могли подмять под себя наше государство“, - заявил лидер партии „Направление - социальная демократия“, указав, что сейчас - „не 2018 год“.
В 2018 году Фицо ушел в отставку с поста премьер-министра Словакии после массовых протестов, вспыхнувших после убийства журналиста Яна Куцияка. 27-летний Куцияк и его невеста Мартина Куснирова были застрелены у себя дома в деревне Велка Мача в 65 километрах к востоку от Братиславы. Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи между итальянской мафией и словацкими политиками. Его неоконченная статья была опубликована после его смерти.
Комментируя нынешние антиправительственные протесты, Роберт Фицо заявил, что их участники обмануты организаторами, а треть демонстрантов - украинцы. Словацкий премьер также указал, что не видит смысла встречаться с Зеленским, а ближайшая межправительственная встреча между двумя странами должна состояться на территории Словакии в марте или апреле.
Оппозиция добивается вотума недоверия правительству
22 января три словацкие оппозиционные партии - „Прогрессивная Словакия“, „Свобода и солидарность“, „Христианско-демократическое движение“ - повторно внесли в парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству Роберта Фицо. Голосование может пройти в течение семи дней. Для вынесения вотума недоверия потребуется согласие не менее 76 из 150 депутатов.
За день до этого оппозиция отозвала из парламента аналогичное предложение в знак протеста против решения Фицо провести тайное, а не открытое голосование. В качестве повода для вынесения вотума недоверия указывался ведущий к изоляции Словакии внешнеполитический курс правительства, а также контакты Фицо с Путиным и отдаление Словакии от Евросоюза и НАТО.