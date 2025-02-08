В Словакии десятки тысяч людей вновь вышли на протесты

В Словакии десятки тысяч людей вечером в пятницу, 7 февраля, вновь вышли на протесты против пророссийского курса правительства премьер-министра страны Роберта Фицо. Как отмечают агентства и местные СМИ, в частности новостной сайт Dennik N, только в Братиславе на площади Свободы собралось от 42 до 45 тысяч человек. Демонстрации проходят под лозунгами „Словакия - это Европа“ и „В отставку, в отставку“. Протестующие вышли на улицы не только столицы, но и еще 40 населенных пунктов и 13 городов.