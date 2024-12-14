В Сирии обещают судить пропагандистов режима Асада

Министерство информации Сирии заявило, что военные журналисты, являвшиеся при свергнутом режиме Башара Асада „частью военной и пропагандистской машины“, будут привлечены к суду. Согласно сообщению ведомства, опубликованному в пятницу, 13 декабря, работники военных СМИ, которые „прямо или косвенно способствовали пропаганде преступлений и массовых убийств“, будут подвергнуты „справедливому судебному разбирательству в рамках правосудия переходного периода“.

Целью подобного процесса министерство назвало „достижение справедливости“ и привлечение всех, кто причастен к преступлениям против сирийского народа, к ответственности.