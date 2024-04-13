В Сиднее мужчина с ножом напал на людей в торговом центре

В австралийском Сиднее мужчина с ножом напал на посетителей переполненного торгового центра Westfield в районе Бонди-Джанкшен, сообщили СМИ Австралии в субботу, 13 апреля. По последним данным, погибли как минимум шесть человек, еще более пяти госпитализированы, в том числе 9-месячный ребенок.



Экстренные службы были вызваны в Westfield Bondi Junction около 16.00 по местному времени (около 09.00 мск) после получения информации о нанесении ножевых ранений нескольким людям. Медиакомпания ABC сообщает, что некоторые покупатели в первые минуты заперлись в магазинах и подсобных помещениях. По словам одного из покупателей, который был в ТЦ вместе со своими детьми, он услышал два выстрела, после чего все побежали.