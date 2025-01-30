В Швеции застрелен беженец из Ирака, известный акциями с сожжением Корана

Суд отложил вынесение решения до 3 февраля, указав, что „из-за того, что Салван Момика умер, [для вердикта] требуется больше времени“. До этого сообщалось о стрельбе в Сёдертелье и о том, что был обнаружен мужчина с огнестрельными ранениями, который вскоре скончался в больнице. Позднее полиция подтвердила, что погибшим был Момика.

О его смерти стало известно после сообщения суда: в четверг должно было быть вынесено решение по обвинению его в „подстрекательстве против этнической группы“. По версии обвинения, Момика и его напарник Салван Наджем не только сожгли священную для мусульман книгу, но и уничижительно высказывались о мусульманах.

Момика приехал из Ирака в Швецию в 2018 году. В 2021 году мужчина получил трехлетний вид на жительство. В своем аккаунте в X он называет себя ассирийцем с родным арамейским языком, выросшим в католической семье.

В 2023 году он устроил несколько акций протеста против ислама. Первая из них прошла возле главной мечети Стокгольма в первый день мусульманского праздника Ид аль-Адха (в ряде стран он известен как Курбан-байрам). Акция была согласованной и охранялась полицией.

„Я собираюсь протестовать перед большой мечетью Стокгольма и хочу обозначить свою позицию в отношении Корана. Я его разорву и сожгу“, — написал Момика в своей заявке в полицейский департамент.