В Швеции около 10 человек убиты при стрельбе в учебном заведении, нападавший также мертв

„Мы думаем, преступник был одиночкой“, — заявил Форест, добавив, что расследование этого „чрезвычайно трагического инцидента“ находится на очень ранней стадии.

О стрелке известно только то, что ранее он не был известен полиции, не был членом и не был связан с какой-либо организованной бандой. Террористических мотивов в нападении полиция пока тоже не находит.

Глава городской полиции Роберто Эйд Форест подтвердил, что в результате инцидента погибли „порядка 10 человек“, среди которых предположительно и сам нападавший. Точное число жертв полиция пока не называет.

В местной прессе сообщения о нескольких погибших появились на несколько часов раньше, однако официально сообщалось лишь о шести пострадавших, а информацию о жертвах в полиции не комментировали.

На экстренно созванной пресс-конференции премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что по числу жертв стрельба в учебном заведении является беспрецедентной в истории страны.

По его словам, в Швеции „случилось то, чему мы не должны позволять происходить никогда“. Стоявший рядом с премьером министр юстиции Гуннар Строммер повторил за ним, что Швеция „никогда не видела школьной стрельбы такого масштаба“.

Строммер также подтвердил, что среди погибших — и сам нападавший, который ранее не был известен полиции.

„Главным подозреваемым сейчас считается один из погибших. Ранее он не был известен полиции, и мы до сих пор не знаем, почему это произошло“, — сказал министр.