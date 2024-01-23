В штате Нью-Гэмпшир пройдут первые праймериз кандидатов в президенты США

 
"Голос Америки"
ФОТО: AP / Scanpix

Во вторник в штате Нью-Гэмпшир пройдут первые первичные выборы (праймериз) кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий.

Нью-Гэмпшир – маленький штат с населением в 1, 5 миллиона человек, но традиционно результаты голосования в нем задают тон для всей президентской гонки.

У республиканцев осталось 2 кандидата, борющихся за номинацию. Бывший президент Дональд Трамп намерен закрепить в Нью-Гэмпшире свое лидерство после убедительной победы на кокусах в Айове 15 января.

Никки Хейли, экс-губернатор Южной Каролины и бывшая посол в ООН, надеется стать главной альтернативой Трампу для республиканских избирателей после того, как губернатор Флориды Рон Десантис приостановил свою избирательную кампанию в воскресенье и поддержал Трампа.

"Америка не проводит коронаций, – заявила Хейли на митинге во Франклине. – Давайте покажем всем СМИ и политическому классу, что у нас другой план, и покажем стране, на что мы способны".

Никки Хейли призывает активно проголосовать за нее тех избирателей в Нью-Гэмпшире, кто решительно настроен не допустить Дональда Трампа в Белый дом.

Хейли предстоит нелегкая борьба.

Большинство консерваторов в республиканской партии хотят дать Трампу еще один шанс победить президента Джо Байдена, несмотря на поражение на выборах 2020 года и 91 обвинение в тяжких преступлениях, предъявленных Трампу в четырех отдельных обвинительных заключениях.

Почти все ведущие республиканцы встали на сторону Трампа, а опросы в Нью-Гэмпшире показывают, что он опережает Хейли в этом штате.

По данным опроса Washington Post-Monmouth University, 52 процента потенциальных участников республиканских праймериз поддерживают Трампа, а 34 процента - Хейли.

По данным опроса этого же опроса, губернатор Флориды Рон Десантис набирает 8 процентов, но опрос был проведен до того, как Десантис неожиданно завершил свою избирательную кампанию.

Поддержка избирателями Никки Хейли почти удвоилась по сравнению с 18 процентами, которые она набирала в ноябре 2023 года, однако поддержка Трампа за этот же период выросла на шесть процентов.

Президент Джо Байден не собирается участвовать в демократических праймериз в Нью-Гэмпшире.

Однако сторонники Байдена организовали кампанию по записи его фамилии в бюллетень для голосования.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
"Голос Америки"
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии