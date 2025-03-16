2025.03.16 15:56

В Северной Македонии более 50 жертв при пожаре на дискотеке

 
Deutsche Welle

По данным МВД Северной Македонии, причиной пожара на концерте на дискотеке стали искры, возникшие при использовании пиротехники. От них загорелся потолок, затем огонь охватил все помещение. Погибли не менее 59 человек.

Десятки человек погибли в Северной Македонии при пожаре, вспыхнувшем в ночь на воскресенье, 16 марта, на дискотеке. Министр внутренних дел страны Панче Тошковский сообщил, выступая перед журналистами, что скончались не менее 59 человек, более 100 доставлены в больницы нескольких окрестных городов.

По предварительной информации, к пожару привело использование пиротехники на концерте популярной хип-хоп-группы „ДНК“: от искр загорелся потолок, сделанный из легковоспламеняющегося материала, после чего огонь быстро распространился по всей танцплощадке, которую затянул густой дым.

В связи с трагедией были задержаны несколько человек, прокуратура выдала четыре ордера на арест, расследование продолжается.

По данным местного новостного агентства MIA, во время концерта в ночном клубе Pulse в городе Кочани, расположенном на северо-востоке Северной Македонии, примерно в 100 километрах от столицы Скопье, находились около 1500 человек, преимущественно молодежь. Мероприятие началось около полуночи, пожар вспыхнул, по словам министра внутренних дел, приблизительно в 2.35.

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Источник
Deutsche Welle
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