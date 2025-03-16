В Северной Македонии более 50 жертв при пожаре на дискотеке

Десятки человек погибли в Северной Македонии при пожаре, вспыхнувшем в ночь на воскресенье, 16 марта, на дискотеке. Министр внутренних дел страны Панче Тошковский сообщил, выступая перед журналистами, что скончались не менее 59 человек, более 100 доставлены в больницы нескольких окрестных городов.

По предварительной информации, к пожару привело использование пиротехники на концерте популярной хип-хоп-группы „ДНК“: от искр загорелся потолок, сделанный из легковоспламеняющегося материала, после чего огонь быстро распространился по всей танцплощадке, которую затянул густой дым.