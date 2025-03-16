В Северной Македонии более 50 жертв при пожаре на дискотеке

Десятки человек погибли в Северной Македонии при пожаре, вспыхнувшем в ночь на воскресенье, 16 марта, на дискотеке. Министр внутренних дел страны Панче Тошковский сообщил, выступая перед журналистами, что скончались не менее 59 человек, более 100 доставлены в больницы нескольких окрестных городов.
По предварительной информации, к пожару привело использование пиротехники на концерте популярной хип-хоп-группы „ДНК“: от искр загорелся потолок, сделанный из легковоспламеняющегося материала, после чего огонь быстро распространился по всей танцплощадке, которую затянул густой дым.
В связи с трагедией были задержаны несколько человек, прокуратура выдала четыре ордера на арест, расследование продолжается.
По данным местного новостного агентства MIA, во время концерта в ночном клубе Pulse в городе Кочани, расположенном на северо-востоке Северной Македонии, примерно в 100 километрах от столицы Скопье, находились около 1500 человек, преимущественно молодежь. Мероприятие началось около полуночи, пожар вспыхнул, по словам министра внутренних дел, приблизительно в 2.35.