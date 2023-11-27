В севастопольском аквариуме из-за шторма погибли около 800 животных

"Погибли все животные, порядка восьмисот, которые жили в девяти аквариумах. Вышло из строя всё оборудование: насосы, вентиляция. Помещению нанесён колоссальный ущерб", – сказал Кравцов.

Животные погибли в результате затопления музейного зала. Шторм снёс вентиляционную систему на крыше – и в пробоину хлынул поток. Сейчас в зале по пояс воды, передаёт корреспондентка "Крым 24".

В аннексированных Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение: порывы ветра достигают сорока метров в секунду. В обоих регионах ввели режим ЧС, понедельник был объявлен выходным (тем не менее жители жалуются, что работу им никто не отменил, заметило "Агентство"). Улучшение погоды ожидается после полудня.