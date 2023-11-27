В севастопольском аквариуме из-за шторма погибли около 800 животных

"Погибли все животные, порядка восьмисот, которые жили в девяти аквариумах. Вышло из строя всё оборудование: насосы, вентиляция. Помещению нанесён колоссальный ущерб", – сказал Кравцов.
Животные погибли в результате затопления музейного зала. Шторм снёс вентиляционную систему на крыше – и в пробоину хлынул поток. Сейчас в зале по пояс воды, передаёт корреспондентка "Крым 24".
В аннексированных Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение: порывы ветра достигают сорока метров в секунду. В обоих регионах ввели режим ЧС, понедельник был объявлен выходным (тем не менее жители жалуются, что работу им никто не отменил, заметило "Агентство"). Улучшение погоды ожидается после полудня.
По последним данным, из-за стихии погиб один крымчанин, вышедший смотреть на волны, ещё как минимум десять пострадали. Около 500 тысяч жителей полуострова остались без электричества. Из подтопленных домов в Евпатории эвакуировали больше двухсот человек, для них организовали пять пунктов временного размещения, сообщило крымское МЧС. Также перекрыты несколько участков трасс и не ходят троллейбусы.