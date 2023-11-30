В Сеуле произошли стычки с полицией из-за закона против собачьих ферм

Несколько фермеров пытались проехать на грузовике с собаками в крытых клетках. Они собирались выпустить их у президентской канцелярии, но были остановлены полицией. В ходе митинга полицейские пытались помешать протестующим приблизиться к канцелярии и устанавливали баррикады – произошло несколько стычек.

Один из организаторов митинга – глава Корейской ассоциации производителей собачьего мяса Чжу Ён Бон заявил, что "политики не имеют права закрывать отрасль или решать, что людям есть". Ранее он в радиоэфире пригрозил выпустить два миллиона собак у офисов президента и инициаторов законопроекта. По словам организаторов, в ходе митинга Чжу Ён Бон и ещё двое протестующих были задержаны.