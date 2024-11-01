В Сербии восемь человек погибли из-за обрушения козырька на вокзале

Несколько человек оказались под завалами. Двух из них, в том числе 14-летнюю девочку, удалось спасти. На месте работают несколько десятков сотрудников чрезвычайных служб.

По данным городских властей, всего пострадали более 30 человек. Как пишут местные СМИ, под навесом располагались скамейки, на которых в момент обрушения сидело много людей.

К вокзалу Нови-Сада прибыли мэр города Милан Джурич, туда также выехал президент Сербии Александр Вучич. Премьер-министр страны Милош Вучевич заявил, что будет настаивать на поиске виновных в случившемся.