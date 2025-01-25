В Сербии тысячи протестуют в связи с трагедией в Нови-Саде

Как передает агентство AFP, протестующие несли транспаранты с надписями: „Генеральная забастовка“, „Перемены придут вместе с нами“, „Система лжет вам“ и другими подобными лозунгами. Многочисленные магазины и кафе в сербской столице 24 января остались закрытыми, присоединившись к „генеральной забастовке“. Во многих школах были отменены занятия, поскольку учителя поддержали акцию, а многие родители оставили детей дома. Закрыты были также театры и кино.

Тысячи студентов и школьников в очередной раз вышли на улицы Белграда в пятницу, 24 января, призывая привлечь к политической и уголовной ответственности виновных в обрушении фрагмента крыши на здании железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года.

Обрушение кровли вокзала в городе Нови-Сад

1 ноября на недавно отремонтированном здании центрального железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад обрушился бетонный навес. Жертвами стали 15 человек в возрасте от шести до 74 лет.

Вскоре после трагического события в Белграде начались протесты, с течением времени распространившиеся на другие города Сербии. Их участники призывали не дать ответственным уйти от наказания. Демонстранты требовали отставки мэра города Нови-Сад и премьер-министра страны Милоша Вучевича.