В Сенате США хотят причислить Россию к спонсорам терроризма

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь в четверг, 20 июня, внесли двухпартийный законопроект о признании России государством-спонсором терроризма. В настоящее время государствами-спонсорами терроризма, согласно американским законам, числятся Куба, Иран, Северная Корея и Сирия, которых власти США считают виновными в многократной поддержке актов международного терроризма.

„Я по нескольким причинам с нетерпением жду голосования по нашему законопроекту о признании России государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Прежде всего, это признание значительно увеличит доступные США инструменты для наказания Путина за его варварское поведение в Украине и его деструктивные действия по всей Африке и во всем мире. Путинская Россия является государством-спонсором терроризма, и давно пора официально признать это в соответствии с законодательством США“, - заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.