В СБУ заявили об уничтожении крупного склада ВС РФ в Торопце

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что на „большом складе“ в Тверской области войска РФ хранили боеприпасы к РСЗО „Град“, ракетным системам „C-300“ и „C-400“, а также баллистические ракеты для комплексов „Искандер“.

Издание „Агентство“ со ссылкой на данные спутника NASA пишет, что в Тверской области БПЛА уничтожили ракетный арсенал РФ стоимостью 3,6 миллиарда рублей. По его информации, атакованный в ночь на 18 сентября военный объект в Торопце - арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления. Это один из 13 складов, строившихся министерством обороны РФ в 2015 году в рамках программы совершенствования хранения боеприпасов, на него было потрачено 3,6 миллиарда рублей.