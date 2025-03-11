В Саудовской Аравии начались переговоры США и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский накануне также отправился в Джидду, чтобы встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Он не будет принимать участия в переговорах.

Как заявил перед встречей Рубио, эти переговоры будут иметь „ключевое значение“ для возобновления военной помощи США Киеву. „Я думаю, если там состоится хорошая встреча, которая нам понравится, и о чем мы сможем доложить президенту, я думаю, будут приняты решения относительно паузы (в военной помощи. - Ред.)“, - сказал госсекретарь.