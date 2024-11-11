В ряде областей Украины экстренные отключения энергии

В конце октября украинское онлайн-издание Liga.net написало, что „зима 2024-2025 годов „будет одной из самых трудных для Украины за прошедшие три года“. „В „Укрэнерго“ готовятся к нескольким возможным сценариям, однако при самом худшем - электроэнергии не будет до восьми часов“, - говорилось в публикации. Эти прогнозы журналисты передали на основании заявления главы „Укрэнерго“ Алексея Брехта, сделанные им в интервью проекту „Карп’як на Суспільному“.