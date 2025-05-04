В Румынии проходят повторные выборы президента

В Румынии в воскресенье, 4 мая, проходят повторные президентские выборов. Они стали необходимы после того, как результаты предыдущего голосования были аннулированы конституционным судом страны в декабре 2024 года.

До участия в первом туре допущены 11 кандидатов. Наибольшей поддержкой, по данным соцопросов, пользуется выдвинутый крайне правой партией „Альянс за союз румын“ Джордже Симион. Если верить исследованиям, свой голос за него готовы отдать по разным данным от 25% до 35% избирателей.