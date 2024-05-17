В Руане на северо-западе Франции неизвестный пытался поджечь синагогу

Злоумышленник, у которого при себе были нож и железный прут, пытался напасть на полицейских. В результате задержания он был застрелен. Личность нападавшего и его мотивы устанавливаются.
В Руане проживает до 200 еврейских семей.
Сегодня же, в Стокгольме полиция задержала несколько человек, открывших огонь недалеко от посольства Израиля. По факту ведется расследование. Пока неизвестно существует ли связь между инцидентом и израильской дипмиссией.
По данным, министерства по делам диаспоры Израиля, после нападения на юг Израиля 7 октября прошлого года палестинской ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, количество антисемитских высказываний в интернете по всему миру увеличилось на 1180%.
Число призывов к насилию против евреев увеличилось на 400% по сравнению с периодом до боевой операции израильской армии в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС и на 340% по сравнению с аналогичными датами предыдущего месяца. Большая часть контента публикуется на арабском (71%) и английском (28%) языках.
По данным Тель-Авивского университета, во Франции за 2023 году после 7 октября число инцидентов антисемитского характера увеличилось почти на 285% — до 1676 случаев.