В России журналиста WSJ Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии

Допрос свидетелей и изучение доказательств завершились всего за один день — 18 июля. Сегодня в суде прошли прения сторон.
Гершкович — первый американский журналист, обвиняемый в шпионаже со времён СССР. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ собирал сведения об „Уралвагонзаводе“, который производит и ремонтирует военную технику. Следствие утверждает, что эти сведения содержат гостайну. Журналист провёл 15 месяцев в СИЗО. По статье о шпионаже ему могло грозить от 10 до 20 лет заключения.
Гершкович вину не признал. Журналист настаивает, что в России занимался исключительно журналисткой деятельностью. Следствие не предоставило публичных доказательств шпионажа, только заявило, что журналист якобы был пойман „за руку“ и работал на американскую разведку.
Представители США и The Wall Street Journal назвали дело сфабрикованным. Госдепартамент США присвоил Гершковичу статус „неправомерно задержанного“.
Источники, близкие к российским и американским политическим кругам, сообщали, что журналиста могут удерживать для обмена на российских граждан, находящихся в тюрьмах США. Имена россиян, возможных кандидатов на обмен, не разглашались.
Москва и Вашингтон заявляли о готовности обсуждать обмен, но ни одна из сторон не называла ни сроков, ни условий для него.
Гершкович родился в Нью-Джерси в семье выходцев из СССР и занимался репортёрской работой в России с 2018 года. Журналист не покинул территорию России даже после введения тотальной военной цензуры после начала войны против Украины.
В российских тюрьмах также находятся бывший морской пехотинец и гражданин США Пол Уилан, осуждённый по статье о шпионаже, и журналистка Радио Свобода Алсу Курмашева, имеющая гражданство России и Соединённых Штатов. Её обвиняют в распространении так называемых фейков о российской армии.