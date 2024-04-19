В России разбился бомбардировщик Ту-22М3

По данным ведомства, инцидент произошел при возвращении на аэродром «после выполнения боевой задачи».

На борту самолета находились четверо летчиков, они катапультировались. Трое из них эвакуированы группой поиска, еще одного ищут.

Предварительной причиной аварии Минобороны назвало техническую неисправность.

Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, подчеркнули российские военные.