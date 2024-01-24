В России нет денег на замену старых лифтов

Потребность в замене оборудования была рассчитана организацией с учетом истечения срока службы лифтов в многоквартирных домах, больницах, поликлиниках и других соцучреждениях. Замена около 45 000 из 81 500 лифтов в многоквартирных домах по всей России, срок службы которых истечет в феврале 2025 года, не включена в план капремонта таких домов и не обеспечена финансированием, приводит издание выводы организации.

Как рассказал гендиректор РЛО Петр Харламов, как правило, владельцы квартир в домах, не включенных в программу капремонта, накапливают средства на эти цели на спецсчетах. Такой механизм работает в России с 2014 года, однако за это время ни один дом "не сумел накопить даже на один лифт", добавил он.