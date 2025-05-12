В России могут начать арестовывать имущество релокантов

По словам Володина, арест имущества предусмотрен для того, чтобы фигуранты административных дел, находящиеся за пределами России, „не могли уклониться от исполнения решения суда“.
Согласно законопроекту, поправки коснутся нарушителей всех статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). При этом Володин особенно выделил следующие: „пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики; дискредитация ВС РФ; злоупотребление свободой слова и распространение фейков; несоблюдение обязанностей владельца социальной сети“.
Более 11 тысяч дел о „дискредитации армии“
По подсчетам правозащитного проекта ОВД-Инфо, с 24 февраля 2022 года по 24 апреля 2025-го в России и аннексированном Крыму в суды первой инстанции поступило 11 121 административное дело о „дискредитации“ армии“ (20.3.3 КоАП).
Законопроект об аресте имущества релокантов был внесен в Госдуму РФ в октябре 2024 года Государственным советом Республики Татарстан. В пояснительной записке авторы инициативы указали, что действующее законодательство не позволяет привлекать оппозиционно настроенных релокантов к административной ответственности, если они действуют за пределами РФ. При этом утверждается, что после начала полномасштабной войны в Украине российские эмигранты стали чаще совершать „публичные действия, связанные с призывами к нарушению территориальной целостности и основ конституционного строя РФ“.