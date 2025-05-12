В России могут начать арестовывать имущество релокантов

Законопроект об аресте имущества релокантов был внесен в Госдуму РФ в октябре 2024 года Государственным советом Республики Татарстан. В пояснительной записке авторы инициативы указали, что действующее законодательство не позволяет привлекать оппозиционно настроенных релокантов к административной ответственности, если они действуют за пределами РФ. При этом утверждается, что после начала полномасштабной войны в Украине российские эмигранты стали чаще совершать „публичные действия, связанные с призывами к нарушению территориальной целостности и основ конституционного строя РФ“.