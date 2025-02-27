В России и мире вспоминают Бориса Немцова, убитого ровно 10 лет назад

На месте убийства с первого дня существует народный мемориал в память о политике, который регулярно разоряют силовики, коммунальные службы и провластные активисты. Сегодня утром волонтёры в очередной раз восстановили его и опубликовали фотографии с портретами Бориса Немцова и живыми цветами.

Акции памяти Немцова все эти годы проходили во многих российских городах и за рубежом. Из-за фактического запрета массовых мероприятий в России на фоне пандемии COVID и вторжения в Украину, традиционным форматом акций стало возложение цветов к памятникам жертвам политических репрессий.