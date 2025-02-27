2025.02.27 10:02

В России и мире вспоминают Бориса Немцова, убитого ровно 10 лет назад

 
Радио Свобода
Boris Nemtsov
Boris Nemtsov
ФОТО: AP / Scanpix

В четверг, 27 февраля, исполняется ровно десять лет со дня убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова. В этот день в 2015 году его застрелили на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля.

На месте убийства с первого дня существует народный мемориал в память о политике, который регулярно разоряют силовики, коммунальные службы и провластные активисты. Сегодня утром волонтёры в очередной раз восстановили его и опубликовали фотографии с портретами Бориса Немцова и живыми цветами.

Акции памяти Немцова все эти годы проходили во многих российских городах и за рубежом. Из-за фактического запрета массовых мероприятий в России на фоне пандемии COVID и вторжения в Украину, традиционным форматом акций стало возложение цветов к памятникам жертвам политических репрессий.

Как сообщает издание ТВ2, в Томске такой мемориал – Камень Скорби у музея „Следственная тюрьма НКВД“ – приехал охранять наряд полиции. То же самое было 16 февраля, в первую годовщину гибели в колонии Алексея Навального.

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Радио Свобода
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