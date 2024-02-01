"В России больше жить не буду". Музыканты "Би-2" — об аресте в Таиланде

Таким образом израильским дипломатам удалось договориться об освобождении троих музыкантов, у которых нет никакого другого гражданства, кроме российского. Ранее в посольства России в Таиланде настаивали, что трое участников рок-группы могут быть депортированы только в Россию.

У второго основателя группы Шуры (Александра Умана) помимо израильского есть австралийский паспорт. С ними были музыканты с российским гражданством в группе пять музыкантов: барабанщик Борис Лифшиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин. Николенко и Лифшиц также имеют израильское гражданство.

«Я горжусь тем, что я израильтянин, — рассказывает Би-би-си Лева. — Моя страна помогла мне стать самостоятельным и моя страна спасла меня и моих друзей в трудную минуту. Поэтому огромное спасибо МИД Израиля, спасибо консулу — Эли Сена — это просто суперпрофессионал».

Лева Би-2 первым улетел из Таиланда в ночь на среду — он единственный участник группы, у которого есть только израильское гражданство. Остальным музыкантам удалось покинуть страну чуть позже, они также успешно добрались до Израиля.

Он подтверждает, что представители тайских властей намеками давали понять, что задержание участников группы имеет «русский след»: «Специальный заказ на группу Би-2, чтобы нас экстрадировать в Россию для сами понимаете чего».

Формальным поводом для задержания музыкантов в Таиланде стало нарушение миграционного законодательства, после чего их поместили в один из центров временного содержания иммигрантов в Бангкоке . Там их содержали в 25-метровой камере на 80 человек. При этом из слов Левы следует, что особенных претензий к тайским властям у него нет: «Нет, там все было корректно, даже из каких-то силовых структур».

По его словам, музыкантам с единственным гражданством России предлагал свои услуги и российский консул, но они в письменной форме отказались от разговора с ним.

«Огромное спасибо Израилю еще раз за то, что они помогли не только тем участникам группы, которые имеют израильское гражданство, но и людям, которым просто грозила опасность в России, и сейчас они на свободе. Это самое главное», — продолжает Лева.

На протяжении этой недели музыкантов заставляли нервничать и переговоры об их дальнейшей судьбе, которые вели дипломаты из нескольких стран. «Этот процесс был волнительным, потому что до последней минуты все переживаешь — что-то может измениться, в течение этой недели постоянно менялась информация, и она становилась все страшнее и страшнее. И я понимаю, что ребята до последней минуты не верят, что они прилетели сюда», — продолжает он.

Сам случай с их задержанием и давлением российских представителей на власти Таиланда он связывает с новой кампанией преследования инакомыслящих в России.

«Для нас это такой необычный опыт, чтобы кто-то нас пытался достать за границей, тем более я гражданин Израиля, — рассуждает Лева. — Я понимаю, что эта операция, видимо, была продумана заранее, но, к сожалению, видите, нашли слабое звено, которое не от нас зависело. Может быть, этого можно было избежать. Я в России больше жить не буду».