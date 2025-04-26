В Риме прошли похороны папы Франциска

Накануне, 20 апреля, понтифик благословил верующих на площади Святого Петра в ходе традиционного обращения Urbi et Orbi („Городу и миру“). Это было его последнее появление на публике перед смертью.

Проблемы со здоровьем

С 2021 года у Франциска возникало все больше проблем со здоровьем, его несколько раз клали в больницу и оперировали под наркозом. 14 февраля папу римского госпитализировали с бронхитом и „легкой лихорадкой“. У него диагностировали полимикробную инфекцию дыхательных путей. До этого Франциск, которому в молодости удалили часть легкого, около недели страдал от проблем с дыханием. Его как минимум дважды подключали к аппарату ИВЛ из-за приступов бронхоспазма.