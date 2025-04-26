В Риме прошли похороны папы Франциска

В Риме в субботу, 26 апреля, прошли похороны папы Франциска. Церемония прощания с понтификом началась в 10.00 утра по местному времени (11.00 мск) с заупокойной мессы на площади Святого Петра в Ватикане. Ее возглавил 91-летний декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Через пять дней после смерти 266-й главу Римско-католической церкви похоронили в Риме.
В богослужении приняли участие около 224 кардиналов и 750 епископов. В базилике Святого Петра 25 апреля состоялся обряд закрытия гроба Франциска. В течение ночи у него несли молитвенное бдение. С 23 по 25 апреля храм посетили около 250 тыс. паломников, уточнил портал Vatican News. На время мессы гроб переместили во двор перед базиликой.
Среди присутствовавших на богослужении - Трамп, Шольц, Макрон и Зеленский
Официальным делегациям со всего мира в ходе службы было отведено место с правой стороны, слева за церемонией наблюдали кардиналы.
На мессе присутствовали около 50 глав государств и правительств, а также десятки тысяч верующих. Главы государств Италии Серджо Маттарелла и Аргентины - родины Франциска - Хавьер Милей разместились в первых рядах, за ними заняли место монархи со всего мира, далее - главы государств в алфавитном порядке.
В Ватикан прибыли президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, а также бывший американский лидер, католик Джо Байден. Германию представлял президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц (Olaf Scholz). От Франции в Ватикане присутствовал глава государства Эмманюэль Макрон. На похороны прилетел президент Украины Владимир Зеленский. В церемонии приняла участие и первая леди Елена Зеленская, а также украинская делегация, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. В состав делегации вошел, в частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
„Очень символическая встреча“: Зеленский о беседе с Трампом
Перед началом церемонии прошла короткая встреча Трампа с Зеленским. Белый дом назвал эту краткую беседу „очень продуктивной“. Это - первая зарубежная поездка Трампа с начала его второго президентского срока.
„Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много“, - в свою очередь написал глава украинского государства в Telegram после общения. Лидеры США и Украины увиделись впервые после перепалки в Овальном кабинете Белого дома. На этот раз президент Украины был одет в черную куртку с нагрудными карманами поверх черной рубашки.
По словам Зеленского, обсуждалась защита жизней украинцев, „полное и безусловное прекращение огня“, „надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны“. „Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!“ - резюмировал украинский лидер. Зеленский успел пообщаться и с Макроном. По словам Сибиги, они обсудили „дальнейшие мирные усилия“.
От России на богослужении присутствовала лишь министр культуры Ольга Любимова, уточнило агентство dpa.
За чтением литургических текстов последовали проповедь и молитва на нескольких языках. После этого патриархи, архиепископы и митрополиты Восточных католических церквей помянули понтифика. В богослужении участвовали более четырех тысяч священников, передал Vatican News. Кардинал Ре отметил, что папа оставил в наследие не только тексты и речи, но и пример: смиренный, мужественный, проникнутый радостью веры.
„Поистине исторический день“
Верующие еще на рассвете занимали очередь, чтобы попасть на заупокойную мессу на площади Святого Петра.
„Это поистине исторический день“, - отметил 64-летний Жан-Роже Мунгуэнги из Габона, который пришел на площадь Святого Петра вместе с женой. „Здесь - невероятное количество людей. Многие молодые люди ночь провели на улице, (чтобы попасть на богослужение. - Ред)“, - сказал он агентству AFP.
Погребение в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме
Согласно завещанию Франциск был захоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре - одной из четырех папских церквей в Риме. Перед этим на улицах города состоялась траурная процессия.
Маршрут протяженностью около 6 километров пролегал мимо главных достопримечательностей Рима, включая площадь Венеции и Колизей. Гроб провезли по городу в переоборудованном „папамобиле“, на это ушло около 30 минут. Вдоль маршрута движения установили металлические ограждения. Верующие наблюдали за похоронной процессией из-за них, несколько раз „папамобиль“ встречали аплодисментами. По оценкам полиции, около 150 000 человек вышли на улицы Рима, чтобы проститься с понтификом.
Погребение состоялось в узком кругу при участии нескольких кардиналов, включая камерленго Римско-католической церкви (казначея Ватикана) Кевина Фаррелла, а также личного медбрата Франциска, Массимилиано Страппетти, и, по желанию самого папы, нескольких бедных и бездомных. Сам саркофаг - очень скромный: белая мраморная плита с надписью Franciscus (латиницей, без упоминания титула) и изображение его серебряного наперсного креста. Понтифик хотел, чтобы гробница была размещена в боковом проходе между капеллой Паулины и капеллой Сфорца.
Расходы на подготовку захоронения были покрыты суммой, предоставленной одним из благотворителей. Франциск распорядился перевести ее папской базилике.
Франциск - восьмой понтифик, чьи останки были погребены в папской базилике, и первый - со времен папы Климента IX в 1669 году. С 1903 года всех глав Римско-католической церкви хоронили в базилике Святого Петра в Ватикане.
Скончался на 89-м году жизни от инсульта
Хорхе Марио Бергольо из Аргентины был избран папой римским 13 марта 2013 года. Он стал первым понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом во главе Римско-католической церкви.
Папа римский скончался 21 апреля на 89-м году жизни от инсульта, комы и „необратимой“ остановки сердца, сообщили в Ватикане.
Накануне, 20 апреля, понтифик благословил верующих на площади Святого Петра в ходе традиционного обращения Urbi et Orbi („Городу и миру“). Это было его последнее появление на публике перед смертью.
Проблемы со здоровьем
С 2021 года у Франциска возникало все больше проблем со здоровьем, его несколько раз клали в больницу и оперировали под наркозом. 14 февраля папу римского госпитализировали с бронхитом и „легкой лихорадкой“. У него диагностировали полимикробную инфекцию дыхательных путей. До этого Франциск, которому в молодости удалили часть легкого, около недели страдал от проблем с дыханием. Его как минимум дважды подключали к аппарату ИВЛ из-за приступов бронхоспазма.
После выписки понтифику оказывалась медицинская помощь в Ватикане. Он был доставлен в резиденцию Casa Santa Marta, где продолжил получать поддержку с помощью кислородного концентратора.
Конклав по избранию нового папы
Конклав, на котором будет избран новый глава Римско-католической церкви, как ожидается, начнется с 6 по 10 мая.
В промежутке между 15 и 20 днями после смерти папы римского кардиналы, входящие в конклав, должны избрать нового главу Святого престола. Они располагаются при этом - без мобильных телефонов, компьютеров и газет - в Доме святой Марты, ватиканском пансионе, где Франциск жил в бытность папой римском. Утром в соборе Святого Петра состоится месса „для избрания римского епископа“. После обеда кардиналы перейдут в Сикстинскую капеллу, где в полной изоляции от внешнего мира и пройдет голосование.
В качестве возможных преемников Франциска газета The New York Times назвала Пьербаттисту Пиццабаллу - главного чиновника Ватикана по делам Ближнего Востока. Кардинал Пьетро Паролин - тоже в числе возможных претендентов. Упоминался и кардинал Фридолин Амбонго, а также ряд других потенциальных претендентов.
Паролин, до недавнего время второе после понтифика лицо в Ватикане, - наиболее часто упоминаемый кандидат, а также фаворит в букмекерских конторах.