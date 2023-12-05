В Риге ответили на слова Путина об отношении к русскоязычным

SAB: Уровень безопасности в Латвии остается стабильным

"Несмотря на неспокойную ситуацию в нашем регионе и в мире в целом, уровень безопасности Латвии как члена НАТО остается стабильным. SAB продолжает следить за ситуацией и предоставлять всю информацию о возможных рисках безопасности высшим должностным лицам Латвии, которые должны оценить ее и принять решение о дальнейших действиях", - подчеркнули в SAB.

Ссылаясь на предыдущие заявления бюро, издание напомнило, что российские власти уже давно используют тему прав русскоязычных жителей зарубежных стран в качестве инструмента для реализации своих интересов. В числе прочего, она была предлогом для вторжения РФ в Украину.

Накануне Путин пригрозил негативными последствиями для Латвии из-за якобы имеющих место в этой стране притеснений русскоязычных жителей.