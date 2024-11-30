В РФ сняли запрет для производителей на экспорт бензина

Правительство России решило снять запрет на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов, но для других поставщиков эмбарго продлено еще на месяц. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило агентство „Интерфакс“ со ссылкой на пресс-службу кабмина.
„Временный запрет на экспорт бензина, введенный до конца 2024 года, продлен по 31 января 2025 года. Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. Соответствующее постановление правительства РФ подписано“, - сообщила пресс-служба.
В правительстве заявили, что решение было принято „для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия „серому“ экспорту автомобильного бензина“.