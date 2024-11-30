В РФ сняли запрет для производителей на экспорт бензина

Правительство России решило снять запрет на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов, но для других поставщиков эмбарго продлено еще на месяц. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило агентство „Интерфакс“ со ссылкой на пресс-службу кабмина.