В РФ разрешат воровство интеллектуальной собственности

Подкомиссия получит право выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия патентообладателей. Отмечается, что это будет происходить в исключительных случаях по заявкам компаний, в которых как минимум три четверти акции прямо или косвенно принадлежат государству или гражданам РФ. При этом будут соблюдаться все необходимые формальности, включая получение отказа от обладателя патента или неполучение от него ответа в установленный срок.