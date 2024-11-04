В результате ударов РФ по Харькову пострадали 13 человек

Российские войска вечером в воскресенье, 3 ноября, дважды нанесли удары по Харькову управляемыми авиабомбами, сообщил мэр украинского города Игорь Терехов в Telegram-канале. По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины, в результате атаки пострадали по меньшей мере 13 человек.

Один из ударов пришелся „в район плотной жилой застройки“ в Шенченковском районе, написал Терехов. „Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты“, - говорится в сообщении ГСЧС.