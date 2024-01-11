В результате удара по гостинице в Харькове ранены 12 человек

 
Радио Свобода
Charkivas Ukrainoje
Charkivas Ukrainoje
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Вечером 10 января российская армия обстреляла Харьков – пострадали 12 человек, один находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Десятерым раненым потребовалась госпитализация, на утро 11 января в больнице остаются два человека. По информации Синегубова, удар – предварительно, двумя ракетами С-300 – пришёлся по гостинице, где в момент атаки находились более 30 гражданских лиц. Здание получило повреждения, на парковке загорелись несколько автомобилей.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что среди пострадавших есть турецкие журналисты, а кроме гостиницы повреждены жилые дома, автосалон и производственное предприятие.

Национальная полиция Украины уточнила, что один из раненых – журналист турецкого агентства "Анадолу". По факту удара по гражданскому объекту возбуждено дело о нарушении законов и обычаев войны.

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Радио Свобода
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