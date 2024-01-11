В результате удара по гостинице в Харькове ранены 12 человек

Десятерым раненым потребовалась госпитализация, на утро 11 января в больнице остаются два человека. По информации Синегубова, удар – предварительно, двумя ракетами С-300 – пришёлся по гостинице, где в момент атаки находились более 30 гражданских лиц. Здание получило повреждения, на парковке загорелись несколько автомобилей.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что среди пострадавших есть турецкие журналисты, а кроме гостиницы повреждены жилые дома, автосалон и производственное предприятие.