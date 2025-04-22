В результате обстрела РФ Запорожья есть раненые и погибшая

Российская армия во вторник, 22 апреля, нанесла удар по Запорожью, в результате чего один человек погиб, не менее 22 получили ранения, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По словам Федорова, в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения беспилотников и управляемых авиационных бомб, сработали системы ПВО. „69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли“, - рассказал глава региона.