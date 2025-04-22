В результате обстрела РФ Запорожья есть раненые и погибшая

Российская армия во вторник, 22 апреля, нанесла удар по Запорожью, в результате чего один человек погиб, не менее 22 получили ранения, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По словам Федорова, в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения беспилотников и управляемых авиационных бомб, сработали системы ПВО. „69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли“, - рассказал глава региона.
Кроме того, были ранены трое детей, все они находятся в состоянии средней тяжести, добавил Федоров. По его словам, одна бомба попала в инфраструктурный объект, еще одна - в густонаселенный район. Судя по опубликованным Федоровым кадрам, в результате обстрела был сильно поврежден многоэтажный жилой дом. Шестерым пострадавшим оказали помощь на месте.
Кроме того, под атаку беспилотников 22 апреля попал Харьков. По предварительным подсчетам по городу нанесено 12 ударов, вызвавших пожары, сообщил мэр Игорь Терехов. Не менее трех человек получили ранения, добавил градоначальник.
Ночные обстрелы Украины
В ночь на 22 апреля российская армия атаковала тсерриторию Украины с применением 54 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, сообщили ранее Воздушные силы ВСУ. По данным ГСЧС Украины, в результате российской атаки в Одессе были ранены как минимум три человека. Кроме того, была повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и транспортные средства, отчитались в службах.