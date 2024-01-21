В результате обстрела Донецка погибли 13 мирных жителей

Как сообщил назначенный Россией мэр города Алексей Кулемзин, погибли 12 жителей города. Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин привёл цифру в 13 жертв. Не менее 10 человек получили ранения.

Также в Куйбышевском районе беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения. Работающий на месте экскаваторщик получил ранение, экскаватор сгорел.

Кулемзин обвинил в атаке вооружённые силы Украины. Украинское командование обстрел не комментировало.

Российские войска, со своей стороны, за прошедшие сутки совершили 95 ударов по Запорожской области, один человек ранен, есть разрушения. Об этом заявил глава областной военной администрации Юрий Малашко. Ночью российские войска обстреливали также Харьковскую область.