В присутствии Трампа и Зеленского: восстановленный после пожара собор Нотр-Дам торжественно открыли в Париже

Но торжественную церемонию было решено провести 7 декабря, а завтра, 8 декабря, в соборе пройдет первая католическая месса. Будет освящен новый алтарь собора, который был спроектирован современным художником Гийомом Барде.

Собор не только восстановили после пожара, но и очистили от следов многовековой пыли и копоти, из-за чего он выглядит светлее, чем раньше. Реставрационные работы все еще не завершены: строительные леса до сих пор окружают восточную часть собора.

Колокола Нотр-Дама звонят снова, подчеркнул президент Франции. „У нас были воля, надежда, дерзость“ для того, чтобы отстроить собор лучше прежнего, добавил он.

В течение следующей недели Нотр-Дам будет открыт для посетителей с 15:30 до 22:00 с понедельника по пятницу и до 20:00 в субботу и воскресенье. Всю неделю будут проводиться праздничные мероприятия и специальные богослужения, а потом собор заработает в обычном режиме и будет доступен для верующих и туристов.

До открытия собора в Париже состоялось несколько встреч мировых лидеров, особое внимание среди них привлекли встречи президента Макрона с Трампом и затем втроем с Зеленским .

В Париж прибыло много почетных гостей, в том числе избранный президент США Дональд Трамп, британский наследный принц Уильям, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Украины Владимир Зеленский, президент Италии Серджо Маттарелла и другие политики.

Пожар в апреле 2019 года серьезно повредил крышу собора и его готический шпиль. На восстановление собрали около 846 миллионов евро, и над реставрацией работали около 2000 человек. Президент Франции опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях фото людей, участвовавших в ремонте собора.

В день, когда произошел пожар, президент Франции обещал, что историческое здание будет полностью восстановлено, и произойдет это во время его президентства.

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На протяжении многолетних ремонтных работ он несколько раз посещал стройку и держал процесс под контролем.