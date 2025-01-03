В Приднестровье остановили работу почти всей промышленности

В правительстве ПМР рассчитывают детально проанализировать ситуацию после 5 января, когда станет понятно, какое потребление, включая отопительные приборы, придется на гражданский сектор. „Мы будем видеть энергетический баланс, чтобы каким-то образом выкроить за счет блокировки либо сокращение тех или иных энергетических расходов для поддержки наших промышленных агентов“, - отметил Оболоник. Министр выразил надежду, что ситуация в энергетике рано или поздно изменится в положительную сторону, пояснив, что при длительном неурегулировании энергетического кризиса можно получить „необратимые изменения, то есть предприятия потеряют свои возможности к запуску“.