В Приднестровье нет газа и отопления без поставок „Газпрома“

Жители непризнанного Приднестровья остались без газа, отопления и горячей воды со среды, 1 января, из-за прекращения поставок российского газа транзитом через Украину.

В Приднестровье нет отопления и горячей воды

„В связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия, с 1 января 2025 года с 7.00 часов утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению“, - сообщили в компании „Тирастеплоэнерго“. Единственное исключение там сделали для больниц.