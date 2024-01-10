В президентском дворце в Варшаве задержан экс-министр Польши

В Польше на фоне обострения борьбы между старым и новым правительственными лагерями задержаны два политика из ныне оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС), которым президент Анджей Дуда, по всей видимости, предоставил защиту в своей резиденции после обвинительного судебного приговора. Вечером во вторник, 9 января, бывший министр внутренних дел Польши, экс-глава Центрального антикоррупционного бюро Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик были задержаны полицией в президентском дворце в Варшаве, поскольку в этот день официально начались сроки их наказания.

По данным СМИ, в момент задержания Дуда отсутствовал в своей резиденции, так как встречался с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. У президентского дворца в это время собрались сотни протестующих, среди прочего они скандировали "Свободу политзаключенным" и "Позор!"